Lasciamo da parte le polemiche Lavoriamo uniti per la stagione
Stende la mano Nicola Ghedini, titolare da 25 anni del Bagno Kursaal di Lido di Spina, da qualche mese presidente nazionale dei balneari di Cna, a capo sempre per l’associazione di categoria del settore nella nostra provincia. Un lungo braccio di ferro "Sì, troppo lungo, un ritornello ormai dell’estate. Adesso incassiamo il risultato positivo della sentenza del consiglio di Stato. Ma vorrei invitare tutti a ripartire, questa decisione serve per resettare. Basta con le polemiche, questo scontro che non fa bene alla categoria, al nostro comparto, al turismo" Rametto d’ulivo "Ai turisti non interessano queste questioni, i turisti vengono qui per trascorrere le vacanze, per trovare sano divertimento, musica, relax. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
