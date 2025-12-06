GROSSETO Con la festa dell’Immacolata si entra nel vivo dell’Avvento. Per questo, a partire da oggi sono molte le iniziative nelle comunità parrocchiali e non solo. A Montepescali festa di San Nicola titolare della parrocchia, alle 17 il vescovo Bernardino presiederà la Messa. A seguire, nella chiesa dei Santi Stefano e Lorenzo, sarà inaugurato il presepe monumentale. Da 31 anni gli Operai delle Chiese realizzano questo percorso artistico e spirituale, con temi sempre nuovi. Il presepe resterà aperto fino al 2 febbraio. Domani, invece, nella parrocchia Madre Teresa, al termine della Messa delle 18, sarà aperto il Villaggio di Natale, con stand, giochi e artigianato, per vivere il periodo dell’Avvento in un clima di festa e condivisione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’arte della Natività si rinnova. Celebrazioni e allestimenti della Diocesi per l’Immacolata