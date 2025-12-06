L'Arsenal perde per la prima volta dopo tre mesi | era imbattuto dalla seconda giornata di campionato

6 dic 2025

Dallo scorso 31 agosto l'Arsenal non ha mai perso una partita in tutte le competizioni, ma l'Aston Villa ha spezzato la sua striscia di successi e mescolato le carte per la lotta al titolo in Premier League. 🔗 Leggi su Fanpage.it

