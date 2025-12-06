L’Arma dei Carabinieri nelle parrocchie della diocesi Arezzo – Cortona – Sansepolcro

Arezzo, 6 dicembre 2025 – per incontrare gli anziani e metterli in guardia su come evitare le truffe. Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Arezzo d'intesa con il Vescovo di Arezzo – Cortona – Sansepolcro, Monsignor Andrea Migliavacca, da domani, 7 dicembre, inizierà una capillare campagna informativa in occasione delle messe domenicali sul tema delle truffe agli anziani. In tutte le chiese della Diocesi verrà affissa una locandina "Consigli contro le truffe agli anziani", nonché consegnata una brochure, ma soprattutto verranno fornite importanti raccomandazioni per prevenire tale fenomeno, che troppo spesso vede quale categoria a rischio quella degli anziani.

