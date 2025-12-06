L' aria che tira Fausto Bertinotti e le nostalgie sovietiche

Alla fine è sempre, solo colpa del Trumpismo. Anche se si parla di Russia. A L’Aria che tira, su La7, David Parenzo mostra un agghiacciante video realizzato con l’Intelligenza artificiale e condiviso sui social dai “fan” (sì, esistono davvero) del ministro degli Esteri di Mosca Lavrov: il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è travestito da cameriera, in divisa nera e con tanto di grembiulino bianco e perfino una crestina di pizzo in testa. Il dato inquietante è che è costretto a servire Vladimir Putin e Donald Trump mentre si spartiscono una torta, lasciando letteralmente le briciole ai leader europei. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - L'aria che tira, Fausto Bertinotti e le nostalgie sovietiche

Argomenti simili trattati di recente

Antonella Boralevi OFFICIAL. Scott Dugdale · Workday. #backstage David Parenzo e la Squadra de L ARIA CHE TIRA sanno analizzare la Politica con i fatti. Per questo mi piace molto essere nel parterre. Grazie!#antonellaboralevi #scrittrice #opinionista #gior - facebook.com Vai su Facebook

Ci vediamo stamattina alle 12.20 a L’Aria che Tira su La 7. Vai su X

Zelensky in versione 'cameriera' di Trump e Putin, Fausto Bertinotti: "Il mondo dei potenti è sovrastato dalla volgarità" - Fausto Bertinotti (ex Presidente della Camera): "È un'idea di sé, come di gente che può tutto. Da la7.it

L'aria che tira - it è un servizio gratuito pensato per offrirti notizie, intrattenimento culturale e dirette di qualità. Scrive la7.it

**C.sinistra: Bertinotti, 'Prodi ossessionato, se l'è legata al dito, tra noi non grande calore'** - Lo dice Fausto Bertinotti a L'Aria che Tira a proposito delle parole di Romano Prodi oggi in un'intervista. Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

PAPA FRANCESCO/ Bertinotti: ha resistito alla violenza di questo tempo. E quando gli dissi che ero comunista… - Fausto Bertinotti ricorda papa Francesco: ha lavorato per una Chiesa autenticamente universale, per uscire dai tempi bui segnati dal riarmo Un papa che ha saputo vivere la Chiesa come autenticamente ... Come scrive ilsussidiario.net

Fausto Bertinotti mette all'asta due Warhol: "Ho bisogno di soldi, basta ironie sui comunisti ricchi" - "Così la smetteranno di ironizzare sulle ricchezze dei comunisti", dice Fausto Bertinotti a Concetto Vecchio sulla Repubblica. Segnala huffingtonpost.it

Fausto Bertinotti mette all’asta i suoi Warhol/ “Ho bisogno di soldi, basta ironia sui comunisti ricchi” - Fausto Bertinotti mette all'asta due quadri di Andy Warhol della sua collezione: la ragione sembra essere legata al bisogno di liquidità Sta destando particolare interessa la decisione di Fausto ... Secondo ilsussidiario.net