Largo Maradona il Comune replica al comunicato | Non vogliamo questo! poi il messaggio ai tifosi

Il direttore generale del Comune di Napoli, Pasquale Granata, ha rotto il silenzio sul futuro di Largo Maradona ai microfoni di Radio CRC: l’amministrazione non vuole chiudere il murales, ma i proprietari privati devono rispettare le regole, pagare la sanzione e presentare subito il progetto di messa in sicurezza promesso. Il Comune chiarisce: “Noi prontissimi, loro spariti da settimane”. Granata ha spiegato che, dopo i rilievi tecnici di mesi fa, sono emersi problemi strutturali seri. Il Comune ha aperto un tavolo con i proprietari, ridotto al minimo i tempi burocratici e preparato tutto il necessario per approvare la riqualificazione. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

