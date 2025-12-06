L' Arcidiocesi chiarisce la scelta sugli atti di affidamento nelle feste patronali | Collaborazione nel rispetto dei ruoli

Cataniatoday.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Arcidiocesi di Catania, in riferimento alle interpretazioni circolate dopo le celebrazioni di Santa Barbara a Paternò, ritiene opportuno offrire alcuni chiarimenti circa la decisione, da lui espressa, relativa alla lettura degli atti di affidamento durante le feste patronali.“L’atto di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Arcidiocesi Chiarisce Scelta Atti