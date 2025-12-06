L’app Xbox per Android introduce finalmente uno store completo e la lista dei desideri

Nell'ultima versione Beta dell'app Xbox per Android Microsoft ha deciso di testare un vero e proprio store, insieme alla lista dei desideri L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

