L’app Xbox per Android introduce finalmente uno store completo e la lista dei desideri

Nell'ultima versione Beta dell'app Xbox per Android Microsoft ha deciso di testare un vero e proprio store, insieme alla lista dei desideri L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - L’app Xbox per Android introduce finalmente uno store completo e la lista dei desideri

Microsoft non può lanciare il negozio Xbox su Android - In ottobre Google è stata costretta ad aprire Play Store a negozi ed app terze parti, rivali inclusi, in USA e immediatamente Microsoft aveva annunciato l’arrivo entro novembre del negozio Xbox su ... Da macitynet.it

Microsoft accusa Google: l'app Xbox su Android blocca l'acquisto di giochi - Nonostante i proclami di Phil Spencer e Sarah Bond, l'app Android di Xbox non permette di acquistare i giochi direttamente da Xbox Store, al contrario di quanto promesso inizialmente dai due dirigenti ... Come scrive everyeye.it

Perché l'Xbox App di Android non ci fa ancora acquistare i giochi? Microsoft dice che non è colpa sua - L'Xbox App di Microsoft su Android dovrebbe oramai permetterci di acquistare e giocare direttamente con i videogiochi Xbox, ma ancora non è possibile; la compagnia dice che non è colpa sua. Segnala multiplayer.it

Xbox è stata costretta a rimandare l'acquisto dei giochi su Android, ecco la causa - Microsoft ha annunciato un ritardo nell'implementazione di nuove funzionalità per l'app Xbox su Android, inizialmente previste entro la fine del 2024. Si legge su tomshw.it