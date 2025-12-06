L’anticipo del Bentegodi Atalanta caccia al poker aspettando il Chelsea
Questa sera al Bentegodi (ore 20.45) l’Atalanta cerca la quarta vittoria consecutiva della nuova gestione Palladino. Partita, nei pronostici della vigilia, quasi dall’esito scontato, contro un Verona ultimo a sei punti, in caduta libera e privo di tutto il suo centrocampo titolare, date le assenze dello squalificato Gagliardini, ex di turno, e dei vari Bradaric, Serdar e Suslov. Assenze pesantissime per una squadra in enorme difficoltà e ancora alla ricerca del primo successo stagionale. Cabala tutta per i nerazzurri dunque, reduci da quattro successi consecutivi al Bentegodi, l’ultimo per 5-0 a febbraio, e da una serie di sette vittorie e un pareggio (nel 2020) nelle ultime otto trasferte scaligere. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
