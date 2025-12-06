Questa sera al Bentegodi (ore 20.45) l’Atalanta cerca la quarta vittoria consecutiva della nuova gestione Palladino. Partita, nei pronostici della vigilia, quasi dall’esito scontato, contro un Verona ultimo a sei punti, in caduta libera e privo di tutto il suo centrocampo titolare, date le assenze dello squalificato Gagliardini, ex di turno, e dei vari Bradaric, Serdar e Suslov. Assenze pesantissime per una squadra in enorme difficoltà e ancora alla ricerca del primo successo stagionale. Cabala tutta per i nerazzurri dunque, reduci da quattro successi consecutivi al Bentegodi, l’ultimo per 5-0 a febbraio, e da una serie di sette vittorie e un pareggio (nel 2020) nelle ultime otto trasferte scaligere. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’anticipo del Bentegodi. Atalanta, caccia al poker aspettando il Chelsea