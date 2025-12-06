L'anello di fidanzamento di Miley Cyrus | il pegno d'amore in oro e diamante vale circa 200 mila euro

6 dic 2025

Miley Cyrus sposerà, dopo quattro anni di fidanzamento, il compagno Maxx Morando. Lui le ha regalato un anello da sogno per farle la proposta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

