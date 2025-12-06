Lando Norris | Verstappen è stato più veloce io penso a vincere domani
È di Max Verstappen l’ultima pole-position della stagione di F1. Sul circuito di Yas Marina (Abu Dhabi), il quattro-volte iridato ha ottenuto il miglior riscontro di 1’22?207 a precedere le due McLaren del britannico Lando Norris (+0?201) e dell’australiano Oscar Piastri (+0?230). In quarta e quinta posizione la Mercedes di George Russell (+0?438) e la Ferrari di Charles Leclerc (+0?523). Una posizione che, sulla carta, non dispiace a Norris, leader del campionato, che può correre in funzione di quanto farà Max per conquistare l’iride al termine della gara di domani. Tuttavia, Lando non ha nascosto un po’ di delusione ai microfoni al termine del time-attack. 🔗 Leggi su Oasport.it
Approfondisci con queste news
Lando Norris apre l’ultimo weekend del 2025 al comando della FP1 di Abu Dhabi con un giro velocissimo, mentre Max Verstappen resta incollato a soli 8 millesimi. Oscar Piastri non scende in pista e osserva dal muretto McLaren: un’occasione per studiare riv - facebook.com Vai su Facebook
Alla scoperta di Lando Norris: il golf, gli sgarri alla dieta e la passione per Valentino Rossi Vai su X
Lando Norris favorito, Max Verstappen all'assalto, Oscar Piastri la variabile: la volata Mondiale nel decisivo GP di Abu Dhabi - L'esito del Mondiale Piloti si decide all'ultimo appuntamento in calendario. Riporta eurosport.it
Lando Norris vince il Mondiale F1 in Qatar se… Le combinazioni nella sfida con Piastri e Verstappen - Lando Norris svetta in testa alla classifica del Mondiale F1 con 396 punti quando mancano due Gran Premi al termine della stagione. Si legge su oasport.it
Alla scoperta di Lando Norris: il golf, gli sgarri alla dieta e la passione per Valentino Rossi - Il pilota inglese della McLaren arriva a giocarsi il titolo Mondiale, questa domenica ad Abu Dhabi, con 12 punti di vantaggio su Verstappen ... Segnala gazzetta.it
Il regalo di Daniel Ricciardo a Verstappen - Arriva ultimo, è pronto a lasciare, ma al Gp di Singapore fa il giro più veloce sottraendo a Lando Norris un punto che avrebbe riaperto la classifica: adesso, a sei gran premi dalla fine, per sperare ... Scrive ilfoglio.it
F1. Lando Norris su Max Verstappen al Nürburgring: “Facile per lui farlo, non è in lotta per il mondiale" - E poi, da quattro volte campione del mondo, è in una posizione molto diversa. Lo riporta automoto.it
Lando Norris campione del mondo a Lusail se... Tutte le combinazioni per battere Piastri e Verstappen e vincere il primo titolo iridato in F1 - Grazie al terzo posto nell'ultima Sprint Race della stagione, Lando Norris ha il primo match point a disposizione ... Lo riporta eurosport.it