L’analisi di Vespa Putin conduce il gioco L’Italia sosterrà Kiev

Un padre culla la bara bianca del figlioletto. Ninna nanna a uno dei sette bambini morti con ventisette adulti in un palazzo di Ternopil sventrato da un missile ipersonico russo. La moglie di Zelensky, Olena, ha diffuso queste immagini dicendo che non le avrebbe dimenticate per il resto della sua vita. "So che la vostra opinione pubblica è stanca e si chiede quando finirà la storia dell’ Ucraina. Noi non abbiamo scelta: o moriamo o continuiamo a raccontare". Siamo a uno dei tanti punti di svolta di questa tragedia. La differenza fra Trump e Putin è che il primo è un uomo d’affari che fa politica, il secondo è un politico abilissimo al quale piacciono anche gli affari. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

