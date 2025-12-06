Lamborghini LM002 | aprì la strada ai SUV

Con il potente motore V12 e la trazione integrale, la Lamborghini LM002 riusciva a superare pendenze del 120% e raggiungeva una velocità massima di 210 kmh. Ma come si arrivò ai SUV? Partiamo dalla Lamborghini LM002, un fuoristrada unico nel suo genere, prodotto dalla celebre casa automobilistica italiana Lamborghini tra il 1986 e il 1993. . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

