L' allarme di Orban | L' Europa si avvicina alla guerra L' Ungheria è per la pace

Le elezioni di aprile 2026 in Ungheria "saranno le ultime prima della guerra", "se avremo un governo sostenuto da Bruxelles, ci trascineranno in guerra. Se avremo un governo nazionale, avremo ancora la possibilità di restarne fuori". Lo ha dichiarato il primo ministro ungherese, Viktor Orban. Il portavoce, Zoltan Kovacs, ha riferito che Orban ha parlato di un'Europa che a suo dire si sta rapidamente avvicinando al conflitto: "La guerra non è lontana. Politicamente è vicina. I leader europei hanno già deciso: l'Europa entrerà in guerra. Questa è la politica ufficiale: vogliono essere pronti entro il 2030", ha dichiarato Orban, secondo cui l'Europa è ora nella fase finale di un'escalation bellica in quattro fasi: rottura dei rapporti diplomatici, passaggio delle economie alla modalità di guerra, reintroduzione della coscrizione obbligatoria e preparazione allo scontro diretto. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - L'allarme di Orban: "L'Europa si avvicina alla guerra. L'Ungheria è per la pace"

