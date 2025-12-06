Lady Tivù 2025 seconda edizione da record | sold out e guest d’eccezione a Grisignano di Zocco

L’evento del 7 dicembre e gli ospiti speciali. Si terrà domenica 7 dicembre alle ore 13 all’agriturismo La Ciacolada, presso il centro ippico Victory, a Grisignano di Zocco la seconda edizione del concorso di bellezza Lady Tivù, dedicato alle donne over 35. Presentato dal noto conduttore ed autore televisivo Valerio Merola con la partecipazione straordinaria di Mauro Marin, vincitore del Grande Fratello 10, madrina dell’evento sarà Linda Cignani, l’eletta Lady Tivù 2024. Le passerelle e le categorie in gara. Durante il grande pranzo-spettacolo le concorrenti si esibiranno a colpi di passerella con ben tre uscite votate (casual, elegante e a tema spettacolocinematv) contendendosi le numerose fasce a disposizione. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Lady Tivù 2025, seconda edizione da record: sold out e guest d’eccezione a Grisignano di Zocco

