Ladro tenta di derubarla e la chiude in camera poi la fuga | rintracciato e fermato alla stazione

Firenzetoday.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tentativo di truffa sventato giovedì pomeriggio in viale Europa, zona Firenze sud. L'allarme è scattato da un vicino della vittima, che ha sentito un'anziana di 83 anni gridare e chiedere aiuto dal suo balconcino di casa: era appena stata chiusa a chiave in camera da un truffatore che voleva. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

