Ladri in casa mentre il proprietario guardava la tv

I ladri si sono introdotti in un appartamento al primo piano di un edificio a San Nicola la Strada in via Santi Cosma e Damiano e hanno fatto razzia.E' la disavventura del proprietario dell'appartamento che si è ritrovato con cassetti e armati saccheggiati mentre lui stesso era in casa e. 🔗 Leggi su Casertanews.it

