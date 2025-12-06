Ladri a quattro zampe in farmacia | Sapevano come muoversi

Accucciati, procedendo a carponi con mani e ginocchia appoggiate al pavimento hanno raggiunto ciò che interessava loro, ovvero il retro della cassa. Un modo decisamente curioso quello adottato da questa batteria di ladri, muoversi a quattro zampe; una scelta non causale, visto che così facendo. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

É successo ad Arona. I ladri, quattro uomini di Torino, sono stati bloccati a Omegna? - facebook.com Vai su Facebook

Ladri scatenati tra l'Agro e l'Irno, assalto a banca e farmacia: i colpi falliscono - Due assalti a distanza di due notti, ad Angri e Mercato San Severino, ad opera di bande di ladri che però hanno fallito in entrambi i casi il colpo. Segnala ilmattino.it

Ladri tentano il colpo in casa a Ferentino: barboncino li mette in fuga - Quella che sembra la trama di un film è la cronaca di un tentato furto sventato da un inaspettato eroe a quattro zampe. Come scrive ilmessaggero.it

Ladri scatenati a Colle degli Abeti, furti in farmacia e in palestra. La rabbia dei cittadini: "Servono più controlli" - I ladri hanno puntato la farmacia di via Monsignor Pietro Orsi e la palestra NuChallenge di via delle Cerquete, con ... Riporta romatoday.it

Ladri tentano di rapinare una farmacia per la terza volta, ma trovano fumogeni e casse vuote. Il titolare: «Ve lo avevo promesso» - L'episodio è avvenuto al Vomero, dove il dottor Giovanni Russo ha voluto scrivere un monito per i ladri sul monitor esterno all'attività Un tentativo di furto andato a male quello avvenuto all'interno ... Secondo leggo.it

Assalto della banda del flex in farmacia, ladri trovano la cassa vuota - La polizia sta indagando su quanto accaduto a Nocera Inferiore, giorni fa, nel quartiere Cicalesi, a ridosso di una ... Riporta ilmattino.it

Spaccata in farmacia con l'auto rubata usata come ariete: commando di 4 ladri sottrae la cassetta di sicurezza con 5mila euro - ariete ha colpito ancora, sottraendo una cassetta contenente circa cinquemila euro alla farmacia di San Liberale. Riporta ilgazzettino.it