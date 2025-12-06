Thomas è la quindicesima vittima di morte bianca di dicembre in Italia, la numero 1.060 da inizio anno sempre in tutta Italia e la numero 13 in Lombardia. Thomas Ledesma, il 29enne colombiano di Valmadrera che l’altro giorno è morto in un incidente aereo in elicottero a Lanzada, stava lavorando. Lo stesso giorno hanno perso la vita sul lavoro un autotrasportatore di 27 anni di Cerignola e un altro camionista di 63 anni di Novara. Thomas era dipendente alla Fitzcarraldo di Valmadrera, società di edilizia acrobatica, il suo sogno. "Per uno come lui che amava stare all’aria aperta, le montagne, l’arrampicata, l’adrenalina era il massimo", lo ricorda l’amico ed ex collega Enzo Sarcinella, con cui fino all’anno scorso lavorava come autotrasportatore alla Moto Rattix di Barzago, una rivendita di moto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Lacrime per Thomas: "Un gran lavoratore consapevole dei rischi"