L’accordo col PSG non esiste | Juve e Milan ancora in corsa per Bouaddi

I campioni d’Europa lontani dal giocatore del Lille, i club nostrani sperano ancora: le ultime Si avvicina il mercato invernale e naturalmente si torna a parlare dei giocatori seguiti con maggiore interesse dai club nostrani. Per Milan e Juventus, ci sono delle buone notizie: Ayyoub Bouaddi non ha un accordo in essere con il Psg. Questo è quanto filtra dall’entourage del giocatore. – Calciomercato.it (fonte: © Ansa) Il giovane centrocampista, che ieri ha rinnovato ufficialmente con il Lille fino al 2029, è stato accostato ripetutamente ai campioni d’Europa, ma, stando a quanto riportato da ‘Sky Sport Switzerland’, gli agenti del calciatore avrebbero smentito l’esistenza di contatti con i parigini. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - L’accordo col PSG non esiste: Juve e Milan ancora in corsa per Bouaddi

