L’accordo col PSG non esiste | Juve e Milan ancora in corsa per Bouaddi
I campioni d’Europa lontani dal giocatore del Lille, i club nostrani sperano ancora: le ultime Si avvicina il mercato invernale e naturalmente si torna a parlare dei giocatori seguiti con maggiore interesse dai club nostrani. Per Milan e Juventus, ci sono delle buone notizie: Ayyoub Bouaddi non ha un accordo in essere con il Psg. Questo è quanto filtra dall’entourage del giocatore. – Calciomercato.it (fonte: © Ansa) Il giovane centrocampista, che ieri ha rinnovato ufficialmente con il Lille fino al 2029, è stato accostato ripetutamente ai campioni d’Europa, ma, stando a quanto riportato da ‘Sky Sport Switzerland’, gli agenti del calciatore avrebbero smentito l’esistenza di contatti con i parigini. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Approfondisci con queste news
“Se, come sembra sempre più probabile, esiste un accordo in corso, la città ha il diritto di esserne informata”, incalzano Curreri e Campione. Scopri tutti i dettagli nell'articolo completo e non perderti le informazioni più importanti. - facebook.com Vai su Facebook
Juventus, Comolli: 'Liti con il Psg? È falso, qualcuno ha voluto manipolare la situazione' - Germain per Randal Kolo Muani, erano circolate diverse voci su possibili rapporti tesi tra i due club. Secondo it.blastingnews.com
Comolli e la storia del litigio della Juve col PSG per Kolo Muani: “Qualcuno ha detto bugie” - Damien Comolli risponde in conferenza stampa alle domande sulla storia di mercato divenuta tormentone e poi pietra dello scandalo nell'ultima sessione estiva delle trattative: ovvero il mancato ... Si legge su fanpage.it
Juventus, Tudor: "Non esiste prendere un goal come quello del pareggio. C'è rammarico per non averla chiusa prima" - Pareggio beffa per la Juventus in casa del Villarreal in occasione della seconda giornata della League Phase di Champions League. Si legge su calciomercato.com
Comolli: "Juve più forte dopo il mercato". Poi parla del caso Kolo Muani con il Psg - "Abbiamo cercato di trovare il giusto equilibrio tra il creare una rosa competitiva e rispettare il Fair Play Finanziario. Si legge su corrieredellosport.it
Juve-Atalanta, le spigolature di Serina. Kamaldeen come Makinwa, Tudor copia il Psg. E la deriva cromatica delle maglie - E ha cercato di proporre i tanti cambi di posizione proposti dai campioni d’Europa che avevano ... Come scrive bergamo.corriere.it
Juve, senti Comolli: "Ci sentiamo più forti, Vlahovic è unico. Sul Psg tante bugie" - Il dg bianconero ha fatto il punto in occasione della conferenza stampa che ha visto protagonisti Zhegrova e Openda tracciando ... Si legge su sportmediaset.mediaset.it