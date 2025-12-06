Laboratori creativi nell’ex negozio Bellincioni

PONTEDERA Prendono il via questo fine settimana i laboratori creativi che saranno ospitati nello spazio Civico 35-Creatività in Comune, recuperato nel fondo ex Bellincioni. Qui i bambini potranno divertirsi e stare insieme svolgendo laboratori gratuiti partendo dall’osservazione delle opere d’arte di Giulinao Tomaino. Saranno attivi per tutto il periodo natalizio tra colori, fantasia e piccoli racconti d’arte. Una iniziativa resa possibile grazie alla collaborazione e alla sinergia tra diversi attori: Biblioteca Comunale Giovanni Gronchi, Associazione Junco, ArciRagazzi, Libreria Equilibri. Oggi pomeriggio il laboratorio creativo sarà aperto dalle ore 16 alle 19 con “Bibliosabato a due voci con laboratorio: costruiamo meraviglie“ ed è consigliato ai bambini di età compresa dai 3 ai 6 anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

