Laboratori creativi nell’ex negozio Bellincioni
PONTEDERA Prendono il via questo fine settimana i laboratori creativi che saranno ospitati nello spazio Civico 35-Creatività in Comune, recuperato nel fondo ex Bellincioni. Qui i bambini potranno divertirsi e stare insieme svolgendo laboratori gratuiti partendo dall’osservazione delle opere d’arte di Giulinao Tomaino. Saranno attivi per tutto il periodo natalizio tra colori, fantasia e piccoli racconti d’arte. Una iniziativa resa possibile grazie alla collaborazione e alla sinergia tra diversi attori: Biblioteca Comunale Giovanni Gronchi, Associazione Junco, ArciRagazzi, Libreria Equilibri. Oggi pomeriggio il laboratorio creativo sarà aperto dalle ore 16 alle 19 con “Bibliosabato a due voci con laboratorio: costruiamo meraviglie“ ed è consigliato ai bambini di età compresa dai 3 ai 6 anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Argomenti simili trattati di recente
Partecipa ai nostri Laboratori Creativi di Natale! Ti aspettiamo a Piazza Manin per un weekend di magia natalizia: 6 dicembre alle 15.30: Crea i tuoi Bigliettini di Natale con noi! 8 dicembre alle 11.00: Divertiti a decorare il tuo Elfo insieme a Nedda! - facebook.com Vai su Facebook
Laboratori creativi nell’ex negozio. Bellincioni - PONTEDERA Prendono il via questo fine settimana i laboratori creativi che saranno ospitati nello spazio Civico 35- Come scrive msn.com
Dai laboratori creativi nascono anche i pacchi di Natale - Sono i prodotti che si realizzano nei laboratori creativi curati dalla cooperativa Tarassaco, all’interno dei ... Segnala msn.com