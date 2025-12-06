L' abbraccio di Cesena per la lotta ai tumori | quasi 30 mila euro raccolti dal galà natalizio dei Club Service

Cesenatoday.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata una serata carica di emozione, partecipazione e senso di comunità quella del 14esimo Galà dei Club Service di Cesena, andato in scena martedì al Teatro Bonci. Un appuntamento ormai irrinunciabile per la città e per l’Irst Irccs Dino Amadori, che anche quest’anno ha visto una straordinaria. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Lotta ai tumori, taglio del nastro per la Aspo - Ruota intorno a quel nastro color lavanda (il ‘colore’ simbolo di tutti i tumori) che rappresenta la ‘P’ nel logo della neonata Associazione Prevenzione Oncologica (Aspo) l’attività che continuerà a ... Riporta ilrestodelcarlino.it

Lotta contro i tumori, Airc e Rai insieme per i "Giorni della Ricerca" - I “Giorni della Ricerca" sono uno degli appuntamenti più attesi nelle celebrazioni per i 60 anni di Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Come scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Abbraccio Cesena Lotta Tumori