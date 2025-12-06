L' abbraccio di Cesena per la lotta ai tumori | quasi 30 mila euro raccolti dal galà natalizio dei Club Service
È stata una serata carica di emozione, partecipazione e senso di comunità quella del 14esimo Galà dei Club Service di Cesena, andato in scena martedì al Teatro Bonci. Un appuntamento ormai irrinunciabile per la città e per l’Irst Irccs Dino Amadori, che anche quest’anno ha visto una straordinaria. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
