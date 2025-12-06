Come un esame di maturità. La Vuelle è attesa domani a Brindisi, per la 16ª giornata, da una sfida di altissimo livello, sia a livello tecnico che mentale. L’aspetta infatti la Valtur di Piero Bucchi, tornata a due lunghezze grazie al recupero vinto mercoledì con Mestre, per tentare l’aggancio in vetta. Coach Spiro Leka così presenta la gara sul parquet del PalaPentassuglia (palla a due alle ore 18) contro la sfidante pugliese: "Ci attende una partita impegnativa contro una delle formazioni più quotate per la promozione nella massima serie. La Valtur è squadra completa in tutti i reparti, con tanta qualità e talento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Vuelle a Brindisi per difendere la vetta. Domani è un test di maturità per i pesaresi