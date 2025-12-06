La Vuelle a Brindisi per difendere la vetta Domani è un test di maturità per i pesaresi
Come un esame di maturità. La Vuelle è attesa domani a Brindisi, per la 16ª giornata, da una sfida di altissimo livello, sia a livello tecnico che mentale. L’aspetta infatti la Valtur di Piero Bucchi, tornata a due lunghezze grazie al recupero vinto mercoledì con Mestre, per tentare l’aggancio in vetta. Coach Spiro Leka così presenta la gara sul parquet del PalaPentassuglia (palla a due alle ore 18) contro la sfidante pugliese: "Ci attende una partita impegnativa contro una delle formazioni più quotate per la promozione nella massima serie. La Valtur è squadra completa in tutti i reparti, con tanta qualità e talento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Argomenti simili trattati di recente
«Vuelle, ora devi ripartire». I tifosi elogiano il campionato finora disputato dal team di Leka. «Massima attenzione a Brindisi» - facebook.com Vai su Facebook
"#BrindisiPesaro" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
La Vuelle a Brindisi per difendere la vetta. Domani è un test di maturità per i pesaresi - La Valtur recupera l’infortunato Blake Francis, mentre Kay Felder, che non si è mai allenato con i compagni, rimanda il rientro ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it
Vuelle, Brindisi adesso punta all’aggancio - La Valtur vince il recupero con Mestre e si porta a due lunghezze da Pesaro. Da msn.com
«Vuelle, ora devi ripartire». I tifosi elogiano il campionato finora disputato dal team di Leka. «Massima attenzione a Brindisi» - PESARO Undici vittorie su quindici partite e tifosi chiaramente soddisfatti per l’avvio di stagione della Vuelle, che in palestra ha già puntato il suo obiettivo sui ... msn.com scrive
Vuelle, la vetta da difendere: a Cremona tappa importante. Coach Leka (ancora) con il dubbio Key Felder - Questo vuole provare a fare oggi pomeriggio alle 18 la Vuelle (diretta su Radio Incontro Pesaro, in streaming su LNP Pass e in differita questa ... corriereadriatico.it scrive
Oggi alle 20,30 vetta da difendere. Vuelle, orizzonti aperti a Milano. Tappa cruciale per restare grandi - Spiro Leka, alla vigilia della partenza per Milano dove stasera – palla a due alle 20 e 30 – affronta l’ Urania, sembra dare l’impressione del gatto che gioca con il topo, perché le sue dichiarazioni ... Riporta msn.com