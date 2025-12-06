La voce che ha stregato Tony Renis | ecco chi è lei

. L’energia inesauribile del maestro incontra la voce delle Dolce Vita per un progetto musicale all’insegna dell’eleganza. L’inesauribile Tony Renis si ripresenta sulla scena discografica con un progetto speciale dedicato alle festività. Il famoso produttore e compositore ha deciso di dare nuova vita a uno dei suoi successi più celebri, Merry Christmas in Love, scegliendo per l’occasione il timbro sofisticato di Dolcevita Noorè. Dietro questo nome d’arte si cela Eleonora Porciatti, voce solista dell’apprezzato trio Le Dolce Vita. Renis, famoso per la sua verve inossidabile, continua a lasciare il segno. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com © Bollicinevip.com - La voce che ha stregato Tony Renis: ecco chi è lei

