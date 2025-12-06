La vivacità del Cairo degli anni Quaranta e un amore travagliato Il romanzo di Denise Pardo

C’è stato più di un momento, nella storia del Cairo, in cui l’amore tra un notabile egiziano e una ragazza della buona società inglese sarebbe stato una bella, splendida notizia. Ma quando Kate Lambert e Mohammed Hafez si conoscono e tra loro si accende subito il magnetismo dei sentimenti incontrollabili, il Cairo è già alle prese con quella rapida trasformazione che da lì a poco l’avrebbe portata a chiudersi e a dismettere le sue vesti di città cosmopolita e gaudente. Sono gli anni Quaranta, il re Farouk vive una vita di eccessi, fuori dalle scintillanti vie del centro la vita è difficile per gli egiziani, lo spirito anticoloniale si va consolidando e Hafez è proprio una delle figure più vicine a Gamal Abd el-Nasser, l’uomo che si sta facendo interprete di questa trasformazione: è escluso che un personaggio in vista possa sposare un’inglese, ormai gli stranieri sono considerati spie. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

