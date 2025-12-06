La versione di Carancini | Parcaroli ha deluso ma le riunioni di gabinetto non bastano per ripartire

Ex sindaco, ex consigliere regionale, l’avvocato Romano Carancini è tornato al suo lavoro, ma mantiene tutta la sua passione per la politica, "intesa come servizio ai cittadini", sottolinea. Carancini, non crede che dopo le elezioni regionali nel centrosinistra ci sia un "silenzio assordante"? "Quando si perde c’è sempre un momento come questo, è comprensibile. Ma credo debba essere sfruttato – con umiltà – per capire e ripartire, immergendosi nella vita delle persone, piuttosto che per esternazioni occasionali o “riunioni di gabinetto“". Si riferisce a chi pensa che in vista delle amministrative lei si ricandiderà o a chi ha già escluso questa possibilità? "Né agli uni, né agli altri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

