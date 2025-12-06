La vera ribellione oggi è sposarsi o comunque legarsi in modo serio

Sì, è vero: se oggi volete davvero ribellarvi, la strada passa da qui. In un’epoca che celebra l’indipendenza come conquista definitiva, l’idea di scegliere una persona, legarsi a lei, costruire qualcosa che non si cambia con uno swipe, appare come un gesto improvvisamente radicale. Non perché sia nuovo, ma perché va contro lo spirito dei tempi. In mezzo a un paesaggio dove tutto è reversibile, dove relazioni e identità devono restare aperte, negoziabili, aggiornabili come un software, dire “io sto con te, punto” è diventato un atto di insubordinazione sentimentale. Le ragioni sono molte e nessuna ha a che fare con la nostalgia. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

