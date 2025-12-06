La Ue risponde agli Usa | Decidiamo noi sulle nostre regole ma l' alleanza resta forte

«Il partenariato transatlantico è unico e, come sempre, gli alleati sono più forti insieme. Per quel che riguarda le decisioni relative all’Unione europea, queste vengono prese dall’Unione europea, per l’Unione europea, comprese quelle relative alla nostra autonomia normativa, alla tutela della libertà di parola e all’ordine internazionale basato sulle regole». Così la Commissione europea. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - La Ue risponde agli Usa: «Decidiamo noi sulle nostre regole, ma l'alleanza resta forte»

