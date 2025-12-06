La Tunisia è un’altra Libia ma Italia e Ue nascondono la testa sotto la sabbia

C’è un punto del Mediterraneo dove l’Europa preferisce non guardare. È la Tunisia, che nei documenti ufficiali appare come partner affidabile mentre, nelle testimonianze raccolte da Amnesty International nel suo ultimo rapporto, assomiglia alla Libia più di quanto Roma e Bruxelles siano disposte ad ammettere. Una frontiera di sabbia e posti di blocco, dove i migranti neri vengono fermati, colpiti, caricati su camion e lasciati ai margini del deserto. In Italia la chiamiamo «cooperazione»; sul terreno ha un altro nome. Migranti sub-sahariani a Sfax (Ansa). Abusi, violenze e mancanza di garanzie: la stretta di Saïed sui migranti subsahariani. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - La Tunisia è un’altra Libia ma Italia e Ue nascondono la testa sotto la sabbia

