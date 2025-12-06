La tragedia di Corleone lo psicologo | Gesto nato da un collasso emotivo che nessuno ha intercettato

"La tragedia di Corleone non si giustifica, ma se vogliamo davvero comprenderla, dobbiamo avere il coraggio di guardare dove nasce: nelle crepe invisibili dell’isolamento". Così lo psicologo e psicoterapeuta Giuseppe Lavenia commenta il caso della donna che ha ucciso la figlia disabile e si è poi. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

«Non ce la facevo più». A Corleone si è consumata una tragedia che lascia senza parole. Una donna di 78 anni ha messo fine alla vita della figlia di 47 anni, affetta da disabilità, e subito dopo si è tolta la vita. La vicenda è avvenuta tra le mura della loro casa, - facebook.com Vai su Facebook

Uccide la figlia disabile, poi si impicca: dramma a Corleone Vai su X

La tragedia di Corleone, lo psicologo: “Gesto nato da un collasso emotivo che nessuno ha intercettato” - “La tragedia di Corleone non si giustifica, ma se vogliamo davvero comprenderla, dobbiamo avere il coraggio di guardare dove nasce: nelle crepe invisibili dell’isolamento”. Si legge su mondopalermo.it

Madre uccide figlia disabile a Corleone: lo psicologo Piccolo, “carico psicologico insostenibile, nessun genitore dovrebbe essere lasciato solo” - “La combinazione di madre anziana, figlia adulta con autismo e recente lutto configura una situazione ad alto rischio di collasso emotivo”. Come scrive agensir.it

Madre uccide figlia disabile a Corleone. Lo psicologo Piccolo: “Nessun genitore dovrebbe essere lasciato solo in un compito così pesante” - Secondo una prima ricostruzione Lucia Pecoraro, 78 anni, avrebbe ucciso la figlia Giuseppina Milone di 47 anni, che aveva u ... Lo riporta agensir.it

Corleone sconvolta per la scelta di Lucia, “una famiglia che ha sempre vissuto con dignità” - Un dramma familiare sconvolgente ha scosso questa mattina la comunità di Corleone. Come scrive blogsicilia.it

Tragedia a Corleone: madre strangola la figlia disabile e poi si suicida - La 78enne, Lucia Pecoraro, ha strangolato con una corda la figlia, Giuseppina Milone, affetta da una forma di autismo ... Riporta affaritaliani.it

Omicidio-suicido a Corleone, il sindaco Walter Rà: "Siamo tutti sconvolti" - Presunto omicidio-suicidio a Corleone: madre 77enne avrebbe ucciso la figlia disabile e poi si sarebbe tolta la vita; indagini in corso, comunità scossa ... Secondo lasicilia.it