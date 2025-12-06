La tragedia di Corleone l' Anffas | In Sicilia la legge di tutela per i famigliari dei disabili va al rallentatore

La tragedia avvenuta a Corleone, dove una madre ha ucciso la figlia disabile e si è poi tolta la vita, mette in luce che "le persone con disabilità e i loro familiari sono ancora sole" e si tratta di "un gesto estremo di fronte al quale non si può chiudere gli occhi". Per questo, Antonio Costanza. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

