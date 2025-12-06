La tradizione di San Nicola protettore dei bambini continua ad ispirare il Mese del Fanciullo che festeggia la XV Edizione

La XV edizione del “Mese del Fanciullo” sarà inaugurata oggi pomeriggio (ore 18) con la celebrazione della Messa Solenne in onore di San Nicola. La manifestazione (organizzata dall’associazione culturale Alighistos in collaborazione con la comunità parrocchiale ) sarà caratterizzata da diversi momenti che mettono insieme religiosità, diritti, arte e cultura. A partire dalla straordinaria presenza del giovane regista e attore Maverick Lo Bianco che presenterà la sua trilogia cinematografica “Mediterraneo”  in cui emergono il rapporto con la religiosità che ha segnato la storia della Calabria e il messaggio per le nuove generazioni, affinché possano riscoprire l’immenso patrimonio di arte, cultura e spiritualità consegnato in eredità a partire dai greci e dalla civiltà bizantina. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

