La testimonianza nell’ordinanza | Mio marito e io alluvionati e disperati Ecco perché affidammo i nostri soldi

L’aggravante contestata dai magistrati è perentoria. Avere approfittato della situazione di grave crisi finanziaria dei singoli clienti. Come nel caso di marito e moglie gravemente colpiti dalla alluvione del maggio 2023. La platea dei truffati - come ha sottolineato il gip Schiaretti nella sua ordinanza- è variegata con un’unica caratteristica in comune: la totale inesperienza su qualsiasi meccanismo operativo degli strumenti finanziari. Fra di loro ad esempio c’era chi aveva necessità di ottenere finanziamenti per garantirsi continuità aziendale; altri contavano di realizzare profitti finanziari del tutto irreali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La testimonianza nell’ordinanza: "Mio marito e io alluvionati e disperati. Ecco perché affidammo i nostri soldi"

