La terribile notte dei Krampus a Tarvisio

Udinetoday.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Li annunciano a sorpresa i campanacci che suonano per le strade di Tarvisio. Non demoni, ma spiriti dei boschi, brandiscono torce e bastoni. Rincorrono e frustano gli spettatori – le tenebre già levate – mentre San Nicolò distribuisce doni. Paurosi e violenti, coperti da pellicce vecchie anche di. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

