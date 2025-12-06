La terribile notte dei Krampus a Tarvisio

Li annunciano a sorpresa i campanacci che suonano per le strade di Tarvisio. Non demoni, ma spiriti dei boschi, brandiscono torce e bastoni. Rincorrono e frustano gli spettatori – le tenebre già levate – mentre San Nicolò distribuisce doni. Paurosi e violenti, coperti da pellicce vecchie anche di. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

