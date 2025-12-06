La tentazione segreta sulla legge elettorale

C’è un tratto imprevisto che riguarda un tema che più politicista non si può e che ha a che fare con uno dei dossier che da giorni catalizza l’attenzione della classe dirigente. Parliamo naturalmente della legge elettorale, della legge che il centrodestra vuole ricostruire per avere maggiori possibilità di vittoria, e parliamo di un tema che vive sotto traccia nel dibattito quotidiano. Due parole: che fare? Il centrodestra, dopo il risultato delle regionali, si è messo in testa — a causa del consenso alto registrato dal centrosinistra in Campania e in Puglia e della presenza, nel centrosinistra, di una coalizione che per quanto sgangherata resta una coalizione — di dover lavorare a tutti i costi per avere una nuova legge elettorale. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - La tentazione segreta sulla legge elettorale

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Pandoro al pistacchio Collezione Natale / Edizione 2025 Pandoro al pistacchio: quando la tradizione diventa irresistibile tentazione. Il nostro Pandoro al pistacchio nasce da un impasto soffice come una nuvola e una glassa di cremino al pistacchio che lo avv - facebook.com Vai su Facebook

La tentazione segreta sulla legge elettorale - Dietro lo scontro tra centrodestra e centrosinistra sulla riforma del voto, avanza un desiderio inconfessabile: non cambiare nulla per indebolire Meloni e Schlein, lasciando ai partiti minori il poter ... Scrive ilfoglio.it

VISTO DA SINISTRA/ Legge elettorale, perché la “tentazione-Meloni” piace (molto) a Pd e M5s - Giorgia Meloni ha detto di voler cambiare la legge elettorale. Da ilsussidiario.net

Legge elettorale, Rosato: “Così non c’è stabilità. Meloni al governo solo perché il PD non fece accordi, anche lei vuole garanzie” - Ettore Rosato, più volte deputato e per quattro anni Vicepresidente della Camera è oggi il Vice segretario nazionale di Azione. Segnala msn.com

Legge elettorale, il nuovo sistema pensato dalla maggioranza al posto del premierato - Visto che i tempi non sono sufficienti in questa legislatura per approvare una riforma costituzionale sull’elezione diretta del ... Da ilmessaggero.it

Legge elettorale, asse Meloni-Schlein per stoppare i rispettivi alleati-rivali (Pier Silvio Berlusconi e Conte). L'accordo segreto - Convergenze parallele le chiamavano nella Prima Repubblica, come ricordano bene i giornalisti ormai non più giovani e con diverse primavere alle spalle. Secondo affaritaliani.it

Legge elettorale, si riparte: maggioranza per il proporzionale con premio. I timori dell’opposizione - Siamo ancora a “carissimo amico”, tuttavia l’annuncio della premier Giorgia Meloni sulla legge elettorale ha provocato una certa maretta nel centrosinistra, che è andato a chiedere rassicurazioni al ... Da repubblica.it