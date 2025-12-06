La televisione e le piattaforme streaming si somigliano sempre di più

La televisione è ormai diventata un arcipelago di soggetti, prodotti ed esperienze diverse che convivono e si contaminano. I canali televisivi tradizionali oltre a costruire i loro palinsesti, organizzano lo streaming sulle loro piattaforme, distribuiscono spezzoni sui social e cambiano lo stesso modo di concepire i programmi. Le piattaforme di streaming aggiungono e inseriscono la pubblicità, cominciano a riprendere eventi sportivi e a produrre programmi unscripted come i reality. Questo fenomeno di convergenza avviene anche nei consumi dove nelle 22 milioni di tv connesse, che ricevono il segnale attraverso la rete dati, convivono i canali tradizionali, le piattaforme di streaming e le stesse piattaforme social, e dove è possibile misurare con granularità i consumi individuali e volendo anche indirizzarli.

