La svolta di Kennedy e Trump sul vaccino per l’epatite B | Ora avremo più bambini infettati

La sanità americana non raccomanderà più il vaccino contro l’epatite B ai neonati. Per volontà del Segretario alla Salute Robert F. Kennedy Jr. Secondo gli esperti, la decisione annullerà decenni di progressi in materia di salute pubblica. Il comitato ora raccomanda la dose alla nascita solo per i figli di madri risultate positive al virus. O il cui stato è sconosciuto. Sostituendo così la raccomandazione universale datata 1991. Il comitato ha raccomandato di consultare il proprio medico per decidere quando immunizzarsi e di attendere almeno due mesi prima della prima dose. Il vaccino contro l’epatite B. 🔗 Leggi su Open.online

