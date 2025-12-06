La svolta di Kennedy e Trump sul vaccino per l’epatite B | Ora avremo più bambini infettati

Open.online | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La sanità americana non raccomanderà più il vaccino contro l’epatite B ai neonati. Per volontà del Segretario alla Salute Robert F. Kennedy Jr. Secondo gli esperti, la decisione annullerà decenni di progressi in materia di salute pubblica. Il comitato ora raccomanda la dose alla nascita solo per i figli di madri risultate positive al virus. O il cui stato è sconosciuto. Sostituendo così la raccomandazione universale datata 1991. Il comitato ha raccomandato di consultare il proprio medico per decidere quando immunizzarsi e di attendere almeno due mesi prima della prima dose. Il vaccino contro l’epatite B. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

svolta kennedy trump vaccinoLa svolta di Kennedy e Trump sul vaccino per l’epatite B: «Ora avremo più bambini infettati» - Il Segretario alla Salute fa cancellare la raccomandazione per l'immunizzazione ai neonati. Secondo open.online

svolta kennedy trump vaccinoComitato Cdc Usa cancella vaccino anti-epatite alla nascita - Il panel, noto come Advisory Committee on Immunization Practices, è composto da membri prevalentemente no- Scrive tg24.sky.it

svolta kennedy trump vaccinoUsa, vaccino epatite B non più raccomandato per i neonati alla nascita - Il vaccino contro l'epatite B non è più raccomandato per tutti i neonati negli Usa. Lo riporta msn.com

Trump sconsiglia paracetamolo alle donne incinte e vaccino anti epatite B: ha deciso che c’entrano con l’autismo - Lo ha detto Donald Trump alla Casa Bianca annunciando i risultati di uno studio che lega l’autismo dei bambini all’assunzione ... Come scrive blitzquotidiano.it

A Trump serve un vaccino contro Kennedy jr - Non ha trovato un modo migliore, il presidente Donald Trump, per difendere Robert F. Secondo huffingtonpost.it

Clamoroso voltafaccia del negazionista Kennedy: "I vaccini proteggono dal morbillo" - Una svolta improvvisa, un cambio repentino di vedute, una contraddizione, forse una rivelazione mistica. Segnala huffingtonpost.it

Cerca Video su questo argomento: Svolta Kennedy Trump Vaccino