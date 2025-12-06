La Superluna Fredda buca le nuvole | la magia del cielo immortalata in uno scatto

Quella di venerdì è stata la serata della Superluna Fredda, la terza ed ultima Superluna del 2025. Lia Briganti, fotografa ed astrofotografa, è riuscita ad immortalare il satellite terrestre nonostante il cielo si presentasse nuvoloso. “La Superluna è comparsa in cielo nel suo splendore verso le. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

