La struttura rotante più grande dell’Universo | il filamento di galassie scoperto dall’Università di Oxford

Un filamento cosmico di galassie, lungo 5,5 milioni di anni luce, ruota come una gigantesca giostra spaziale. Scoperto dall’Università di Oxford, offre una finestra unica sui processi che modellano l’Universo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

La struttura rotante più grande dell’Universo: il filamento di galassie scoperto dall’Università di Oxford - Un filamento cosmico di galassie, lungo 5,5 milioni di anni luce, ruota come una gigantesca giostra spaziale. Secondo fanpage.it

Grande muraglia di Ercole, la più grande struttura dell'universo è ancora più colossale del previsto - Tra questi, i filamenti di galassie sono i più grandi in assoluto: si tratta di vaste strutture in cui innumerevoli galassie e gas ... Segnala wired.it

Grande Anello, scoperta nello spazio una struttura gigantesca/ “Sfida le leggi dell’astrofisica” - Grande Anello, scoperta nello spazio una struttura gigantesca: ha una circonferenza di 4 miliardi di anni luce e sfida le leggi dell'astrofisica A circa 9 miliardi di anni luce dal nostro pianeta ... Scrive ilsussidiario.net