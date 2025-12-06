L’aggressione russa all’Ucraina ha accelerato un processo spesso trascurato nel dibattito europeo: la trasformazione della guerra in un fenomeno continuo, opaco e sistemico. Cyber-attacchi, sabotaggi, coercizione energetica e disinformazione non sono più segnali anticipatori di un conflitto futuro, ma strumenti centrali di una strategia già in corso. Rileggere questa dinamica attraverso il modello dei “cinque anelli” di John Warden aiuta a capire perché, oggi, l’Europa non possa più permettersi l’illusione del tempo. Come suggerisce l’analisi Rusi “ Are We at War with Russia? How Warden’s Rings Map Russia’s Hybrid Strategy ”, l’errore strategico dell’Europa è stato quello di fraintendere la natura del conflitto in corso, con l’idea (errata) che la guerra inizi quando i carri armati attraversano un confine, quando si sente il rumore degli spari ed il fragore delle bombe. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - La strategia ibrida di Mosca riletta attraverso i “cinque anelli” di Warden. Report Rusi