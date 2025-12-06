«Io ad Atreju? Non mi hanno invitato. Ma non so se ci sarei andato, probabilmente no. So che bisogna parlare con tutti, lo so, però io non ho più tanta energia per discutere, le energie le conservo per le cose che mi stanno più a cuore, diciamo così. Insomma, personalmente me lo sarei evitato volentieri». Risponde così il comico Giobbe Covatta ad una domanda dei conduttori di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, che gli chiedevano se gli sarebbe piaciuto essere invitato alla festa di Fratelli d’Italia (aggiungendo una risposta non richiesta su un probabile diniego all’invito mai arrivato). Giobbe Covatta e il dialogo surreale su un ipotetico invito ad Atreju. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - La sparata di Giobbe Covatta: “Non sarei andato ad Atreju”. Ma chi l’ha invitato?