La sorella morta per lo stesso male la F1 l’amore per Cristina Fantoni Carlo Vanzini di Sky in cura per un tumore al pancreas
Di solito racconta dei bolidi di F1 che sfrecciano sulle piste di tutto il mondo. Oggi, però, Carlo Vanzini, telecronista di Sky Sport ha voluto parlare di un tema più intimo e doloroso: il tumore che sta curando da mesi. In un’ intervista concessa al Corriere della Sera, Vanzini si è aperto senza paura, spiegando come abbia scoperto per caso la malattia, la stessa risultata fatale per sua sorella Claudia, e di come stia trovando forza nell’amore della sua famiglia, la moglie, Cristina Fantoni, giornalista di La7 e i suoi tre figli. Tutto inizia la scorsa estate. Vanzini aveva visto un post del collega Davide Camicioli che pubblicizzava un controllo al centro Formula Medicine di Viareggio con il dottor Riccardo Ceccarelli. 🔗 Leggi su Cultweb.it
Carlo Vanzini, il telecronista Sky: «Ho un tumore al pancreas, mia sorella morì dello stesso male. Sono gonfio e pelato, sui social pensavano a un cambio look» - E oggi Carlo Vanzini, 54 anni, telecronista di Sky per la Formula 1, si ritiene «un ... Scrive msn.com
Carlo Vanzini ha un tumore al pancreas, non aveva nessun sintomo: “Ho perso mia sorella così” - Carlo Vanzini, il popolare telecronista di Formula 1 di Sky Sport, racconta di avere un tumore al pancreas: si opererà a gennaio ... Riporta fanpage.it
