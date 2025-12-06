La serata evento Podismo Circuito Trail dei Parchi Alla Rocca di Vignola tutti i premi
Nella suggestiva sala dei Contrari, alla Rocca di Vignola, si è svolta la cerimonia di premiazione del del Circuito Trail dei Parchi. Il Circuito, avviato nel 2018, comprende quattro gare su sentiero nei posti più belli e suggestivi dell’appennino modenese: il Trail della Riva ai Sassi di Rocca Malatina; la Marcia dei Tori a Capanno Tassoni, con la conquista del Monte Spigolino; l’Alpicella Trail di Piandelagotti con il passaggio a San Pellegrino; infine la Lago Santo Skyrace a Sant’Annapelago, con conquista del Monte Giovo Eccellente l’organizzazione del team Mud & Snow di Checco Misley, in primo piano nella diffusione dello ’spirito trail’ nella nostra provincia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
