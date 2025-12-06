La segnalazione di Verona Domani |  Degrado e rifiuti a Riva San Lorenzo

Veronasera.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In zona Riva San Lorenzo a Verona monta il malcontento tra i residenti per la presenza di rifiuti abbandonati in strada dopo la rimozione di alcuni cassonetti. Paolo Rossi, consigliere comunale di Verona Domani, ha voluto denunciare pubblicamente, attraverso una nota, la presenza di «carcasse di. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: Segnalazione Verona Domani 160degrado