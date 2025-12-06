La seconda manche del gigante femminile non si vedrà in tv stasera | le scelte della RAI e l’alternativa streaming

La s econda manche del gigante femminile di Tremblant, in programma alle ore 20.00 di sabato 6 dicembre, non sarà trasmessa in diretta tv. La Rai ha infatti deciso di dare precedenza agli Europei di nuoto in vasca corta: la sessione serale della penultima giornata nelle acque di Lublino (Polonia), con semifinali e finali a partire dalle ore 19.00, potrà infatti essere seguita in diretta tv su RaiSportHD e non ci sarà così spazio per la Coppa del Mondo di sci alpino. Il network pubblico non poteva aprire la finestra su Rai 2, visto che alle ore 20.30 è in programma il consueto telegiornale. La prova tra le porte larghe sulle nevi canadesi potrà essere seguita dagli appassionati in diretta streaming su Rai Play Sport 1, sempre gratuitamente. 🔗 Leggi su Oasport.it

