La scelta giusta di LeBron il Re che sa rinunciare anche a quello che gli spetta di diritto
L'immensità del Re, la sua statura morale oltre che sportiva, si misura anche nella scelta di rinunciare al tiro decisivo nella sfida contro i Toronto Raptors a beneficio del passaggio per un compagno, meglio piazzato e con il canestro della vittoria alla sua portata. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Che ne pensate? Scelta giusta darlo a lui? by Mandel NGAN - Pool #Trump #FIFA #Football - facebook.com Vai su Facebook
Fai la scelta giusta. Vai su X
La scelta giusta di LeBron, il Re che sa rinunciare anche a quello che gli spetta di diritto - L'immensità del Re, la sua statura morale oltre che sportiva, si misura anche nella scelta di rinunciare al tiro decisivo nella sfida contro i Toronto Raptors a beneficio del passaggio per un compagno ... Da msn.com
Dopo 1.297 gare in doppia cifra LeBron James sacrifica il suo record di longevità per una W. "La cosa giusta da fare" - LeBron James vede interrompersi un'incredibile striscia di longevità: dopo 1. Da sport.virgilio.it
LeBron James non va in doppia cifra dopo 1.297 partite di Nba - Il fuoriclasse dei Lakers LeBron James segnava almeno 10 punti dal 6 gennaio 2007: ieri contro Toronto ha preferito l'assist decisivo invece di tirare e allungare il record. Si legge su msn.com
LeBron James, la striscia di gare in doppia cifra si ferma a 1297. Il suo assist fa vincere i Lakers - LeBron si ferma a quota 8 punti ma serve il pallone che Hachimura tramuta nella tripla del successo di Los Angeles a Toronto ... msn.com scrive
NBA: LeBron James sceglie di vincere, addio alla striscia record - LBJ sotto i 10 punti per la prima volta dopo 1297 partite. Riporta msn.com