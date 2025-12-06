La scelta giusta di LeBron il Re che sa rinunciare anche a quello che gli spetta di diritto

Gazzetta.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'immensità del Re, la sua statura morale oltre che sportiva, si misura anche nella scelta di rinunciare al tiro decisivo nella sfida contro i Toronto Raptors a beneficio del passaggio per un compagno, meglio piazzato e con il canestro della vittoria alla sua portata. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

