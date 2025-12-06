La sanità non si imprigiona | il 10 dicembre anche a Piacenza il flash mob
Mercoledì 10 dicembre, in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti Umani, si terrà un flash mob davanti agli ospedali di tutta Italia per chiedere il rilascio di oltre 90 operatori sanitari Palestinesi, tra cui il pediatra Hussam Abu Safiya. Anche a Piacenza attivo il gruppo locale. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
