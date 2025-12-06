La Rotonda Foschini si accende di nuova bellezza grazie alla mostra Armonie di luce – La luce che accarezza la musica, progetto ideato e firmato dal fotografo di scena Marco Caselli Nirmal e dal light designer degli spettacoli presentati in questa mostra, Marco Cazzola. L’esposizione è organizzata dalla Biblioteca della Fondazione Teatro Comunale, con il sostegno della Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali del Ministero della Cultura e con il supporto del Comune di Ferrara. La mostra celebra un’arte fondamentale e insostituibile: lo studio dell’utilizzo della luce e l’elaborazione dei progetti di illuminazione nelle produzioni teatrali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Rotonda Foschini prende vita. Scatti e scenari. È Armonie di luce