La rivoluzione silenziosa della palestra Partiti senza troppo rumore ora lavoriamo alla quinta apertura
Un marchio che cresce in silenzio, nato da una visione chiara nel 2016 e diventato oggi un punto di riferimento per chi cerca un fitness etico, curato e orientato alle persone. Così si presenta Nicefit, la catena di palestre pronta a espandersi presto con una quinta apertura (e altre già in. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Verdure in capsula: dalla Sicilia una rivoluzione silenziosa che potrebbe cambiare il modo in cui mangiamo Due ragazzi formati alla Bocconi trasformano l’ossessione italiana per la verdura “di stagione” in un’idea radicale: vegetali bio italiai essiccati a bassa t - facebook.com Vai su Facebook
Solo due scollinamenti oltre i 2000 metri e la tappa più lunga dell’ultimo decennio: il #Giro d'Italia 2026 conferma una rivoluzione silenziosa. Scoprila qui Vai su X