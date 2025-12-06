Ha scelto (saggiamente) di non dare vantaggi all’avversario, evitando di rivelare possibili novità tattiche studiate nel corso di tutta la settimana. Ma al di là della classica strategia, la sensazione è che Paolo Vanoli, oggi a Reggio Emilia contro il Sassuolo, sia destinato per l’ennesima volta a rimandare la "strambata" di modulo a cui sta lavorando da tempo e che tanto vorrebbe attuale. E alla quale, peraltro, ha dato seguito anche nel corso degli ultimi giorni. Niente 4-3-1-2, dunque, al Mapei. E questo nonostante Ranieri e soci abbiano lavorato pressoché solo su questo assetto nel corso degli ultimi giorni al Viola Park. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

La rivoluzione è rimandata. In campo col solito modulo