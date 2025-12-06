La rivoluzione è rimandata In campo col solito modulo

Ha scelto (saggiamente) di non dare vantaggi all’avversario, evitando di rivelare possibili novità tattiche studiate nel corso di tutta la settimana. Ma al di là della classica strategia, la sensazione è che Paolo Vanoli, oggi a Reggio Emilia contro il Sassuolo, sia destinato per l’ennesima volta a rimandare la "strambata" di modulo a cui sta lavorando da tempo e che tanto vorrebbe attuale. E alla quale, peraltro, ha dato seguito anche nel corso degli ultimi giorni. Niente 4-3-1-2, dunque, al Mapei. E questo nonostante Ranieri e soci abbiano lavorato pressoché solo su questo assetto nel corso degli ultimi giorni al Viola Park. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

